Ospedale Foligno, ex sindaci contro Zuccarini per sicurezza del nosocomio

Lettera aperta dei due ex primi cittadini

Ospedale costruito secondo le regole. Maurizio Salari e Nando Mismetti, ex sindaci di Foligno, rispondono in una lettera aperta all’attuale primo cittadino, che nell’ultimo consiglio comunale aveva detto “Al momento della costruzione del nosocomio…qualcuno ha realizzato una struttura non in regola con le direttive sismiche”.

Le affermazioni di Zuccarini

“Puntualizzare che questo ‘qualcuno’ è una diversa amministrazione rispetto all’attuale – dicono Salari e Mismetti – non ha solo, a nostro avviso, l’effetto di infangare l’istituzione comunale da te rappresentata, ma costituisce in ogni caso un esplicito addebito di aver violato la legge nei confronti degli amministratori in carica ‘al momento della costruzione del nosocomio’. Questo non è consentito ad alcuno, né tanto meno all’attuale sindaco di Foligno, proprio in ragione del dovuto rispetto all’Istituzione, e che, in quanto amministratore di questa città, dovrebbe essere perfettamente a conoscenza dell’iter amministrativo che ha condotto e consentito la costruzione del nosocomio“.