Ospedale di Perugia, De Filippis direttore sanitario

Napoletano, 55 anni, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, viene dalla Fondazione I.R.C.C.S. – Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano

E’ il dottor Giuseppe De Filippis il nuovo direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Carica che ricoprirà fino al 2024. Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda, ha ufficializzato la nomina.

Giuseppe De Filippis, napoletano, 55 anni, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva presso la stessa università, ha maturato una pluriennale esperienza professionale come direttore sanitario nelle maggiori aziende ospedaliere e sanitarie del nord Italia. L’ultimo incarico lo ha ricoperto alla direzione sanitaria della Fondazione I.R.C.C.S. – Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano.

“L’indiscussa professionalità e la lunga esperienza lavorativa nella sanità italiana del dottor De Filippis – dice il direttore generale Marcello Giannico – rappresentano un valore importante per il nostro ospedale e diventano cruciali in questo momento di ripresa delle attività sanitarie post Covid”.