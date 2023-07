Orvieto Sound Festival, ordinanza anti vetro in Piazza del Popolo - Tuttoggi.info

L'ordinanza vieta la vendita per asporto e l’introduzione in Piazza del Popolo di bevande in contenitori e bottiglie di vetro o metallo nei giorni della manifestazione.

Piazza del Popolo si prepara a ospitare la terza edizione di Orvieto Sound Festival, l’evento musicale dell’estate organizzato dal Comune di Orvieto in collaborazione con Otr Live.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato un’ordinanza che vieta la vendita per asporto e l’introduzione in Piazza del Popolo di bevande in contenitori e bottiglie di vetro o metallo nei giorni della manifestazione. Nello specifico, nei giorni 20, 21, 22, 23 luglio 2023, dalle 19.00 alle 03.00 del giorno successivo:

è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande che insistono in Piazza del Popolo;

è vietata l’introduzione di bevande in bottiglie e altri contenitori di vetro o metalli in Piazza del Popolo.

In deroga al divieto di cui al punto 1, è consentita la somministrazione con servizio al tavolo delle bevande in contenitori di vetro di modeste dimensioni, con obbligo al personale dell’esercizio di curare la rimozione immediata dei contenitori una volta terminata la consumazione da parte del cliente.