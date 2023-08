Orvieto, sindaco su parco eolico Phobos "Possibilità di fare ricorso" - Tuttoggi.info

Parco eolico Phobos, sindaco Tardani riceve deelgazione di cittadini "Valutiamo opportunità di fare ricorso, attendiamo"

Nei giorni scorso, nel Comune di Orvieto, il sindaco Tardani e il consiglio comunale hanno ricevuto in una delegazione di cittadini e rappresentanti di comitati e associazioni ambientaliste che hanno richiesto un confronto sul progetto del parco eolico Phobos dopo il pronunciamento del Consiglio dei Ministri. “Un incontro costruttivo durante il quale ci è stato consegnato un documento in cui si chiede l’impegno del Comune a ricorrere contro il provvedimento – ha sottolineato il sindaco Tardani – Come ha spiegato il vicesindaco Mazzi l’atto del Consiglio dei Ministri non è ancora stato pubblicato e attendiamo di leggerlo per poter analizzare dal punto di vista giuridico la possibilità di fare ricorso”.

Parco eolico Phobos, osservazioni inoltrate nelle sedi opportune

“Comprendiamo e condividiamo le preoccupazioni di cittadini e associazioni che nel corso del confronto hanno riconosciuto l’impegno dell’amministrazione comunale – continua il sindaco – Abbiamo presentato nelle sedi opportune pareri e osservazioni che ritenevamo e riteniamo essere di sostanziale importanza perché partono dal presupposto che il parco eolico ricadrebbe in un’area individuata e perimetrata nel Piano regolatore generale come Parco culturale che risponde a precise regole e finalità. Attendiamo ora di conoscere nel merito i contenuti del provvedimento del Consiglio dei Ministri e faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per contrastare progetti che non salvaguardano il nostro territorio”.