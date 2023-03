Orvieto ricorda l’eccidio di Camorena, mercoledì la commemorazione

Il raduno è previsto alle 9.45 in via degli Anemoni a Ciconia e alle 10 partirà il corteo per raggiungere il Cippo di Camorena, il luogo dove il 29 marzo 1944 avvenne la fucilazione dei sette orvietani. Qui il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, deporrà una corona di alloro. Successivamente la stessa cerimonia sarà ripetuta al Cimitero del Commonwealth e in Piazza XXIX Marzo davanti alla lapide che ricorda i sette martiri.