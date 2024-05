Orvieto invasa dalle moto, come cambia la viabilità - Tuttoggi.info

Da oggi a domenica ad Orvieto attesi circa 380 motociclisti provenienti da tutta Italia per la "1000 sassi"

Arriva oggi a Orvieto la carovana della “1000 Sassi”, evento nazionale di mototurismo adventouring per esperti e semplici appassionati delle due ruote e di fuoristrada organizzata dal Moto club MotoLampeggio.

Circa 380 i motociclisti provenienti da tutta Italia attesi sulla Rupe, ai quali si aggiungeranno i rappresentanti delle istituzioni tra cui Giovanni Copioli e Rocco Lopardo, presidente e vice presidente di Federmoto, Paolo Magri, presidente di Ancma, Federico Aliverti, direttore di Eicma, esponenti del mondo produttivo e imprenditori quali Massimiliano Damiani, responsabile racing di Metzeler, Costantino Paolacci, direttore marketing di Honda Italia, Francesco Agnoletto, ceo di Motor Bike Expo, Maurizio Bombarda, ceo di Beer Racing-Arai, e non ultimi i giornalisti del settore, comunicatori e youtuber come Andrea Perfetti (moto.it), Federico Porrozzi e Diego D’Andrea, direttore e redattore Motosprint, Mario Ciaccia (Motociclismo), Dario Tortora (RoadBook), Flavio Carato (Amotomio), Laura Cola (Donneinsella), Bianca Malgioglio, Alessandro Frasca (Seipercento), Federico Buzzoni (Motorcycle Nerd).

I partecipanti alla 1000 Sassi partiranno da Orvieto per cimentarsi sulle strade sterrate più belle e panoramiche dell’Umbria e del Lazio. I rider in fase di iscrizione potranno decidere se partecipare alla 1000 Sassi One Day (1 tappa di 200 chilometri circa), 1000 Sassi Smart (2 tappe, 450 chilometri) o alla 1000 Sassi Explorer (3 tappe, 700 chilometri).

Il Palazzo del Capitano del Popolo sarà il quartier generale della manifestazione e le piazze di Orvieto la sede di partenza e arrivo delle tappe. Si tratta di Piazza del Popolo (1a giornata), Piazza Cahen (2a giornata) e Piazza del Duomo, luogo di partenza e arrivo dell’ultima frazione. Le premiazioni si terranno nella serata di domenica 26 maggio, nelle sale del Palazzo del Capitano del Popolo.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione il Settore Polizia locale e Mobilità ha emanato un’ordinanza che prevede: