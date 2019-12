Orvieto, due nuovi dirigenti in Comune | Sono Alessandra Pirro e Marco Rulli - Tuttoggi

Si è ieri mattina in Comune, presso l’Ufficio del Sindaco, il consueto scambio degli auguri di Natale con gli operatori dell’informazione locale, nel corso del quale la Prima Cittadina, Roberta Tardani ha dato notizia dei nuovi incarichi dirigenziali che saranno effettivi sin dal 28 dicembre in concomitanza con l’inizio della 27esima edizione della manifestazione Umbria Jazz Winter.

Si tratta rispettivamente di Alessandra Pirro, già Vice Comandante della Polizia Municipale di Terni, che sarà il nuovo Comandante della Polizia Locale di Orvieto edell’Arch. Marco Rulli nuovo Dirigente del Settore Tecnico, proveniente dal Comune di Finale Ligure (Sv).

“Sono molto soddisfatta delle scelte fatte rispetto ad una situazione urgente e necessaria che completa la compagine dirigenziale del nostro Comune in settori così strategici” ha sottolineato il Sindaco, Roberta Tardani la quale ha anche anticipato la riapertura, appena trascorse le festività, degli uffici al piano terra del Palazzo Comune in Piazza della Repubblica dove troveranno posto: il Corpo di Guardia della Polizia Locale, l’Anagrafe (che manterrà anche una postazione nella sede comunale di via Roma) e l’Ufficio Protocollo.

Come già anticipato nei giorni scorsi, il Sindaco ha confermato, inoltre, l’implementazione dell’organico dei Vigili Urbani e di altri settori chiave dell’amministrazione e la definizione dell’assetto organizzativo della pianta organica dell’Ente.

Rimandando i particolari alla Conferenza Stampa di Fine Anno che si terrà agli inizi di gennaio dopo le festività, il Sindaco ha tuttavia annunciato che “nel 2020 si lavorerà con energia al comparto del Turismo, allo scopo di riposizionare la Città ai vertici e, come più volte detto, la nostra intenzione è quella di dotarci di professionisti del settore”.

Intanto, si sta lavorando alla definizione del Calendario unico degli eventi che, ha detto il Sindaco “oltre ad avere delle significative conferme ha in serbo molte nuove idee su cui l’Amministrazione ha iniziato a lavorare con vari soggetti”.

Chi sono i due nuovi dirigenti del Comune di Orvieto

Alessandra Pirro, laureatain Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia con una tesi in Diritto Costituzionale comparato, ha conseguito il Diploma di specializzazione biennale di esperto in “diritto, economia e politiche delle Comunità Europee”, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e il Diploma di specializzazione di durata triennale in “Diritto e procedura penale” presso l’Università degli studi “La Sapienza di Roma”.

A Terni è stata componente del Nucleo Operativo di Controllo Edilizio, del Centro Operativo Comunale per le emergenze di Protezione Civile, del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana e della cabina di Regia del “Patto per Terni Sicura”. A livello formativo ha collaborato con la LUISS / Libera Università internazionale degli Studi sociali “G. Carli” di Roma, facoltà di Scienze politiche, cattedra di diritto delle Comunità Europee.

Numerosi i corsi di aggiornamento che ha svolto fra cui, quelli sul contrasto alla violenza di genere e sull’emergenza umanitaria dei profughi e richiedenti protezione internazionale. Ha curato, infine, varie pubblicazioni di settore.

Marco Rulli,laureato in Architettura al Politecnico di Milano, ha prestato servizio e collaborato con vari Comuni, quali: Compiano in Valtaro (Pr), Sesto San Giovanni (Mi), Brugherio (Mi), Peschiera Borromeo (Mi), Milano, Pavia, Busto Arsizio (Va) e Finale Ligure (Sv) con competenze su urbanistica, cartografia, lavori pubblici, patrimonio, espropri, manutenzioni, efficientamento energetico, dissesto idrogeologico, monumenti.

Al suo attivo ha anche una lunga serie di competenze organizzative e gestionali acquisite sia come dirigente sia come professionista presso studi professionali. Ha, inoltre, una formazione da tecnico informatico completa, avendo progettato, implementato e gestito sistemi complessi, nel campo degli studi sulla mobilità, gestione dei rifiuti e analisi dei sistemi energetici. Ha curato alcune pubblicazioni sullo sviluppo dell’area metropolitana di Milano approfondendo, tra l’altro, gli aspetti di collaborazione fra diversi Enti di Governo del territorio.