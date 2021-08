Orvieto, al via la disinfestazione: ecco giorni e aree interessate

Interventi disposti secondo il protocollo previsto dalla Usl Umbria 2

Al via da domani la disinfestazione della città. In attuazione del Protocollo del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Disinfestazione – Controllo Organismi Infestanti della USL Umbria 2, per le attività di disinfestazione / derattizzazione garantite dai Comuni, l’Ufficio Ambiente avvisa la cittadinanza che dal 9 al 13 Agosto 2021 (salvo avverse condizioni meteorologiche) su tutto il territorio comunale, verranno effettuati interventi di disinfestazione per il contenimento di focolai in aree sensibili, quali: parchi pubblici, vie e piazze.

Le zone interessate

Gli interventi si svolgeranno dalle ore 02:30 alle 06:30 secondo il seguente calendario: • 9 Agosto: ORVIETO CENTRO STORICO• 10 Agosto: ORVIETO SCALO – LE VELETTE – SANT’EGIDIO – SUGANO – CANONICA – CANALE – VILLANOVA• 12 Agosto: CICONIA – LA SVOLTA – OSARELLA – FANELLO – PRODO – COLONNETTA – FOSSATELLO – CORBARA – MORRANO – BAGNI – PIAN DEL VANTAGGIO – PONTE DI FERRO• 13 Agosto: SFERRACAVALLO – ROCCA RIPESENA – BARDANO – BENANO – GABELLETTA – SEGHERIA – PONTE DEL SOLE – TAMBURINO – TORRE SAN SEVERO – LOCALITA’ BIAGIODurante il periodo di disinfestazione indicato si consiglia di tenere chiuse le finestre.