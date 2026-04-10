Orvieto, auto si ribalta su un campo. Illeso il conducente - Tuttoggi.info

Incidente stradale nella località Santa Maria in direzione Monteleone di Orvieto. Un auto guidata da un settantenne è uscita di strada cappottando su un campo. Sono intervenuti congiuntamente i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Orvieto e quelli di Città della pieve che hanno estratto l’uomo consegnandolo alle cure dei sanitari.
L’automobile è stata poi recuperata dal campo per essere caricata da un carro attrezzi del soccorso stradale.
Incidente stradale nella località Santa Maria in direzione Monteleone di Orvieto. Un auto guidata da un settantenne è uscita di strada cappottando su un campo. Sono intervenuti congiuntamente i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Orvieto e quelli di Città della pieve che hanno estratto l’uomo consegnandolo alle cure dei sanitari.