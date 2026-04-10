Orvieto, auto si ribalta su un campo. Illeso il conducente - Tuttoggi.info

Incidente stradale nella località Santa Maria in direzione Monteleone di Orvieto. Un auto guidata da un settantenne è uscita di strada cappottando su un campo. Sono intervenuti congiuntamente i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Orvieto e quelli di Città della pieve che hanno estratto l’uomo consegnandolo alle cure dei sanitari.

L’automobile è stata poi recuperata dal campo per essere caricata da un carro attrezzi del soccorso stradale.