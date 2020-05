Orvieto, agenti della Stradale ricevono la gratitudine della famiglia che hanno aiutato - Tuttoggi

Nella mattina di oggi gli agenti della Polizia Stradale di Orvieto hanno ricevuto una inaspettata quanto gradita lettera di ringraziamento. Ad inviarla è stata la famiglia che, lo scorso 26 aprile, era stata soccorsa dalla Polstrada in un’area di servizio dell’A1, all’altezza di Fabro Est.

Gli agenti, avendo trovato la coppia di genitori con le due figlie piccole in lacrime fermi lungo la strada, hanno improvvisato una colletta per aiutarli. I quattro si stavano spostando verso il Trentino, dove una delle piccole doveva sottoporsi a un’importante visita specialistica ma, durante il viaggio, avevano finito i soldi e non avevano più niente da mangiare.

Dopo aver provveduto al pieno di carburante, gli agenti hanno pensato anche al pasto della famiglia che ha così potuto continuare il suo viaggio.

Per ringraziare gli agenti la famiglia ha voluto spedire una lettera di riconoscenza e di stima per il supporto e l’aiuto ricevuto.