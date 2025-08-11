 Ore di ansia a Foligno per un 36enne: l'appello per Safet - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ore di ansia a Foligno per un 36enne: l’appello per Safet

Flavia Pagliochini

Ore di ansia a Foligno per un 36enne: l’appello per Safet

Lun, 11/08/2025 - 09:19

Condividi su:

Ore di ansia a Foligno per un 36enne: l’appello per Safet è lanciato dalla sorella su Segnalazioni Foligno, frequentatissimo gruppo Facebook.

“Buona sera a tutti – il post di domenica sera – mio fratello da ieri, sabato 9 agosto, intorno le 11:30/12:00 è uscito di casa ma non è più ritornato, stiamo provando a contattarlo in tutti i modi ma il suo telefono è spento quindi non rintracciabile. Abbiamo già avvisato le forze dell’ordine che sono in cerca ma volevo chiedere aiuto anche a voi se magari lo conoscete o se lo avete visto”.

Amici, familiari e fidanzata del giovane vivono ore di ansia. Come detto l’uomo si chiama Safet e ha 36 anni, se si hanno informazioni utili si può chiamare il 3889940003

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Spoleto

Mala movida, denunciati grazie a telecamera, foto | Vandali a anziana “cornacchia”

Assisi

Spaccia vicino all’ufficio postale, 25enne arrestato dai carabinieri

Spoleto

Convitto Piazza Carducci, Senior housing o sede Festival? AC “Sisti chiarisca futuro immobile”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Etna, colata di lava a 3000 metri: voli regolari all’aeroporto di Catania
Ultim'ora Italia

Martina Colombari nel cast di ‘Ballando con le stelle’, l’annuncio con le…capre
Ultim'ora Italia

West Nile, confermata ottava vittima in provincia di Caserta

Ultim'ora Italia

Inflazione stabile a luglio: +1,7% su anno. Carrello spesa più caro

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!