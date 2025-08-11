Ore di ansia a Foligno per un 36enne: l'appello per Safet - Tuttoggi.info

Ore di ansia a Foligno per un 36enne: l’appello per Safet è lanciato dalla sorella su Segnalazioni Foligno, frequentatissimo gruppo Facebook.

“Buona sera a tutti – il post di domenica sera – mio fratello da ieri, sabato 9 agosto, intorno le 11:30/12:00 è uscito di casa ma non è più ritornato, stiamo provando a contattarlo in tutti i modi ma il suo telefono è spento quindi non rintracciabile. Abbiamo già avvisato le forze dell’ordine che sono in cerca ma volevo chiedere aiuto anche a voi se magari lo conoscete o se lo avete visto”.

Amici, familiari e fidanzata del giovane vivono ore di ansia. Come detto l’uomo si chiama Safet e ha 36 anni, se si hanno informazioni utili si può chiamare il 3889940003