Oprah Winfrey in vacanza a Todi, la star interessata a progetti futuri in città - Tuttoggi.info

Nei giorni scorsi Oprah Winfrey, nota conduttrice e autrice televisiva, attrice, scrittrice, filantropa e imprenditrice statunitense, tra le donne più influenti al mondo, ha fatto visita alla città di Todi, dove si è concessa una breve vacanza.

Accompagnata dall’imprenditore Federico Balestra della Sabatino Tartufi, Oprah e il suo staff sono stati accolti in piazza del Popolo dal sindaco di Todi Antonino Ruggiano.

Durante una pausa conviviale ai piedi del Duomo e dei Palazzi Comunali, si è parlato della bellezza della città e del territorio circostante, particolarmente apprezzato dalla celebrità per l’alta qualità della vita che la caratterizza e per la sua notorietà e frequentazioni di livello internazionale. Non a caso di recente i dati riferiti alle presenze di stranieri a Todi hanno raggiunto un +24%, con un aumento della permanenza media del 19,8%.

L’incontro, all’insegna dell’informalità e della cordialità, ha visto l’interessamento di Oprah Winfrey sia per futuri e più stabili soggiorni a Todi che per possibili progetti finalizzati all’arricchimento della sua proposta culturale e turistica.