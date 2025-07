Todi meta ambita dai turisti, ecco i numeri - Tuttoggi.info

Alla luce dei dati turistici molto positivi diffusi su base regionale, nell’ambito dei quali Todi risulta tra le cinque mete più richieste, l’Amministrazione Ruggiano ha chiesto alla Regione l’analisi dei flussi riferiti alla sola città di Todi al fine di approfondire ulteriormente le dinamiche degli ultimi mesi.

A maggio gli arrivi sono cresciuti del 4,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, mentre le presenze sono aumentate del 6,2% ed anche la permanenza media è salita dell’1,82% sfiorando le 2,3 giornate per visitatore. Decisamente positivi, peraltro rispetto ad un trend che già nel 2024 aveva toccato livelli record, i dati riferiti agli stranieri le cui presenze sono cresciute del 24%, con un aumento della permanenza media del 19,8%.

Todi meta ambita dai turisti

“I numeri non mentono e delineano una continuo progresso di Todi – commenta il Sindaco Antonino Ruggiano – anno su anno, mese su mese. L’analisi dei dati non si deve però limitare alla soddisfazione ma aiutare a capire come, dove e quando agire per continuare a migliorare all’interno di un contesto regionale certamente favorevole”.

Numeri positivi

La tendenza era già stata registrata in aprile, quando Todi aveva registrato il +3,8% negli arrivi e il +4,5% nelle presenze rispetto all’anno prima, anche qui trainata dai turisti stranieri che hanno segnato il 16,6% negli arrivi e il 35,6% nelle presenze con un aumento della permanenza media del 16%.

“L’andamento eccellente – sottolinea il Vice Sindaco Claudio Ranchicchio – è confermato anche dall‘apertura di nuove attività nel centro storico, frutto dell’iniziativa di una imprenditoria nuova, dinamica e positiva che sta svecchiando l’immagine anacronistica di un commercio stile anni ’50 che aveva e ha bisogno di stimoli per adeguarsi ai tempi”.

La preponderanza dei turisti stranieri è in ogni caso l’elemento di maggior importanza, dato anche il potere di spesa generalmente più alto e, come confermano i dati, caratterizzato da soggiorni molto più lunghi. Una preponderanza che si avverte ormai ogni giorno in città, crocevia internazionale di relazioni.