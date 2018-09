One Sky One World, salta la manifestazione degli aquiloni all’aeroporto | Ma il sindaco cerca una soluzione

share

0 shares Share

Tweet

Pin

“Buongiorno a tutti, spero che questo post possa servire a qualcosa. Quest’anno, dopo trenta anni, la manifestazione One Sky One World non si farà. Se qualcuno riuscisse a fare qualcosa per non interrompere questo bellissimo spettacolo, tutti i bambini di Foligno, e non solo, gliene sarebbero grati“. L’appello è firmato ‘una mamma’ ed è stato lanciato tramite social, così come lanciare un sasso nello stagno, o un messaggio in bottiglia, sperando che qualcuno lo raccolga e perché no, magari che capiti in mano alle persone giuste.

E così è stato, sarà che la fortuna aiuta gli audaci o che – come si dice in dialetto – ‘provacce non costa niente’ ecco che a stretto giro di posta arriva la risposta, sempre tramite social, dello stesso sindaco Nando Mismetti, a dirla tutta, ultimamente molto attento e partecipe sulle piattaforme social del territorio.

Ad uscire allo scoperto anche il presidente dell’associazione aquilonisti ‘I Millepiedi’ di Foligno, Giovanni Angelini. “Mi permetto di scrivere due righe per spiegare un po’ i motivi per cui non si riesce ad organizzare la classica manifestazione One Sky One World. Il problema principale – denuncia Angelini – è che per tutto ciò che concerne i permessi, sia per l’aeroporto che per lo svolgimento delle manifestazione, la responsabilità sia civile che pensale è a carico di una persona fiscia – scrive nel post – nello specifico la mia. Dati i tempi – avvisa – non me la sento più di rischiare”.

Ma c’è anche il problema delle risorse economiche. “Ultimamente sono rimasti solo, per quello che possono, la Regione dell’Umbria e il Comune di Foligno – fa sapere il presidente – se un giorno riusciranno a risolvere questi problemi, sarò il primo a darmi da fare per continuare questa bella e significativa manifestazione”.

Insomma, volere è potere e se ‘il potere’ volesse…

Ma qualche spiraglio si è già aperto e non tutto è perduto in vista del secondo fine settimana di ottobre.

A tendere una mano è il primo cittadino. “Caro Giovanni – scrive Mismetti – come sempre sei una persona trasparente e sei intervenuto per dare informazioni chiare. Nei prossimi giorni ti farò incontrare con l’assessore delegato per vedere di fare il possibile per mantenere l’iniziativa”.

A seguire, ovviamente, commenti di vario genere.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa