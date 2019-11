Ondata furti, Stirati in Prefettura | Subito al via controlli straordinari del territorio

share

Ha avuto luogo questa mattina (giovedì 14 novembre), nella Prefettura di Perugia, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha visto la partecipazione annunciata del sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati.

Il primo cittadino ha incontrato il Prefetto Claudio Sgaraglia per analizzare la recente ondata di furti in abitazione verificatisi sia nella zona sud del Comune che in alcune frazioni del gualdese.

Stirati, proprio ieri, aveva avanzato la proposta di istituire, data la vastità del territorio, un Commissariato di Polizia, oltre che potenziare l’Arma dei carabinieri. Ma il Comitato, nel valutare con la massima attenzione le problematiche rappresentate, per ora ha solo convenuto di potenziare i servizi straordinari di controllo su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione proprio alle aree evidenziate dal sindaco, tra cui vi è anche la nuova direttrice Perugia-Ancona, considerata un’ottima e agevole via di fuga per i malviventi.

In attesa del vasto schieramento di forze Stirati ha comunque assicurato che avvierà quanto prima l’iter previsto per la richiesta del Commissariato nelle competenti sedi istituzionali che fanno capo al Ministero dell’Interno. Stamattina, infine, è stata evidenziata l’importanza dei risultati ottenuti dal maggiore coinvolgimento della cittadinanza attraverso gli strumenti pattizi previsti dall’ordinamento.

share

Stampa