Oncologia medica Day hospital, nuova sala d’attesa: finanzierà Avanti tutta

La presentazione con il sindaco Andrea Romizi e il direttore Marcello Giannico

Un’opera di riqualificazione strutturale e funzionale ad un migliore utilizzo degli spazi, per migliorare la qualità del tempo di permanenza dei pazienti oncologici. ‘Avanti tutta’ finanzierà i lavori che restituiranno un nuovo volto alla sala d’attesa del Day Hospital di Oncologia medica dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia.

Il progetto

Il progetto si fonda sulla volontà di migliorare lo spazio dove ospitare i pazienti di Oncologia, attraverso l’utilizzo di elementi che permettono di rendere più accogliente la sala d’attesa. Prima di tutto un aumento dei posti a sedere, grazie alla chiusura di spazi esterni non utilizzati. Poi interventi che diano il senso di maggior confort e accoglienza, dalle luci al tipo di poltrone, che diano la possibilità di comunicazione tra pazienti ma anche di isolarsi dal contesto, materiali e prodotti selezionati, colori accoglienti, pavimentazione che crei aree di maggior confort, arredi che offrano prese usb per ricaricare smartphone e tablet, sanificazione dell’area, televisori, aumento della superficie vetrata e possibilità di sottofondo musicale.

Cenci: “Siamo entusiasti”

“Siamo davvero entusiasti – spiega Federico Cenci, di Avanti Tutta – di poter dare il nostro contributo, al fine di rendere migliore la permanenza in quegli spazi dei pazienti, in un’ottica che riguarda un maggiore confort e qualità sia per i pazienti che per gli operatori. Compito di Avanti tutta è quello di aiutare a rendere migliore l’assistenza e il contributo va in questa direzione. Contiamo così di dare risposte concrete, rese ancor più necessarie dopo una lunga fase di pandemia ed emergenza sanitaria. Per gli interventi in ospedale voglio ringraziare anche il team di progettisti che è intervenuto e che ha dato forma al nostro sogno”.

“Grazi ad Avanti tutta”

“Ringraziamo Avanti Tutta, Federico, Sergio e tutti coloro che hanno contribuito a questa ulteriore iniziativa concreta dell’associazione a favore dei pazienti oncologici – ha sottolineato il Sindaco Andrea Romizi – L’intervento previsto non serve solo a rendere più bella e funzionale la sala d’attesa del Day Hospital dell’Ospedale di Perugia, ma sarà senz’altro utile perché i malati stessi e le loro famiglie possano sentirsi accolti e avere un po’ di quella serenità che la malattia ha tolto loro. Si tratta di un’altra, significativa azione in memoria di Leo – ha concluso- che tanto aveva a cuore il miglioramento delle condizioni di vita di tutti i malati di cancro”.

La gratitudine dell’azienda ospedaliera

“Accogliamo con gratitudine – afferma il dottor Marcello Giannico, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – la proposta di Avanti Tutta di riqualificare la sala d’attesa dell’Oncologia medica e con il supporto dei nostri tecnici cercheremo di realizzare quanto prima il progetto. L’umanizzazione delle cure e una adeguata accoglienza dei pazienti sono punti molto importanti per il nostro ospedale e grazie alla grande sinergia con le associazioni di volontariato riusciamo ad intercettare queste esigenze in maniera precisa e puntuale”.