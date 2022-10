OMC Foligno verso il rilancio, Cgil "Conferma da Trenitalia" - Tuttoggi

OMC Foligno tra rilancio e nuovo piano di impresa. La Filt-Cgil esulta "Conferme direttamente da Trenitalia"

“È sempre più concreto il rilancio della OMC di Foligno, ormai siamo prossimi all’avvio del nuovo impianto per la manutenzione dei treni monoblocco” – è quanto si legge in una nota di Ciro Zeno, della segreteria Filt Cgil Umbria che spiega come le conferme a riguardo arrivino dal piano di impresa di Trenitalia.

Rilancio OMC Foligno

“Il rilancio del nostro grande stabilimento, per il quale come Filt Cgil ci siamo spesi e continuiamo a spenderci con tutte le nostre forze, si sta concretizzando – conclude Zeno – e questo porterà senza dubbio nuova linfa per la regione Umbria anche in termini occupazionali, dando prospettive positive alle officine nel medio e nel lungo periodo”.