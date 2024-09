Oltre 6000 prodotti sequestrati alle Fiere, sanzioni fino a 25mila euro per tre commercianti - Tuttoggi.info

Durante le Fiere di Settembre di Umbertide i controlli della Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di ben 2.000 articoli contraffatti (tra cui noti brand sportivi), per un valore di oltre 23.000 euro e circa 4.000 prodotti pericolosi e non sicuri quali anelli, bracciali, collane ed orecchini, privi delle informazioni minime per il consumatore.

Nel primo caso due ambulanti sono stati segnalati alla Procura di Perugia per aver acquistato e messo in vendita prodotti contraffatti, mentre nel secondo caso ad altri tre commercianti sono state irrogate sanzioni amministrative fino ad 25.823 euro ed è arrivato il deferimento alle competenti Camere di Commercio.

Oltre a questo le fiamme gialle hanno effettuato controlli anche in occasione degli eventi con “movida” in Altotevere, individuando e segnalando alla Prefettura di Perugia cinque giovani – di età compresa tra i 18 e 25 anni – risultati essere assuntori di droga, sottoponendo a sequestro lo stupefacente rinvenuto.