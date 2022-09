Oltre 150 partecipanti alla passeggiata naturalistica Guardea-Frattuccia - Tuttoggi

Gli obiettivi

Due gli obiettivi: il primo quello di promuovere le bellezze del paesaggio e della natura dei boschi della zona; il secondo quello di riproporre la singolarità di Frattuccia dal punto di vista amministrativo. La piccola frazione di circa 200 abitanti, infatti, è inquadrata come isola amministrativa e rappresenta uno dei pochissimi casi in Italia. Frattuccia appartiene al territorio comunale di Guardea, con cui, però, non confina.

La particolarità d Frattuccia nasce all’inizio del ‘900, quando una riorganizzazione amministrativa la pose sotto il Comune di Guardea. La passeggiata si è snodata lungo un sentiero inizialmente studiato per mettere in comunicazione Guardea e Frattuccia.