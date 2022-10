Oltre 1 kg di cocaina e 33mila euro in contanti: blitz in una casa di Foligno: 2 arresti

Perquisizione in un appartamento di Foligno, i carabinieri hanno trovato 2 uomini pronti allo scambio di droga: arrestati

Blitz dei carabinieri provinciali di Perugia in un’abitazione di Foligno. Due persone sono state arrestate per l’accusa di spaccio di droga. Nella casa i militari dell’Arma del Reparto operativo nucleo investigativo del Comando provinciale hanno trovato un panetto da oltre 1 kg di cocaina e 33.450 euro in contanti.

L’operazione – coordinata dalla Procura della Repubblica di Spoleto – ha portato come detto ad arrestare due persone presenti al momento nell’abitazione di Foligno, una delle quali residente in Lombardia. Secondo gli inquirenti nella casa stava per avvenire lo scambio di droga tra i due, che presumibilmente erano il venditore e l’acquirente dello stupefacente. Sotto sequestro anche gli smartphone dei due individui, che potranno fornire ulteriori elementi sull’attività di spaccio stroncata dai carabinieri.