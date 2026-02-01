Offerta di lavoro – Albornoz Palace Hotel di Spoleto cerca nuove figure professionali - Tuttoggi.info

L’Albornoz Palace Hotel amplia il proprio staff e avvia una selezione per l’inserimento di nuove figure professionali nel settore hospitality
L’Albornoz Palace Hotel, elegante struttura alberghiera nel cuore di Spoleto, amplia il proprio staff e avvia una selezione per l’inserimento di nuove figure professionali nel settore hospitality, da inserire in un ambiente dinamico, organizzato e orientato alla qualità del servizio.
Figure ricercate
- Addetto/a al ricevimento
- Camerieri di sala
- Cameriere/i ai piani
Requisiti minimi
Per tutte le posizioni è richiesta:
- Conoscenza della lingua inglese
- Esperienza e/o formazione nel settore di riferimento
- Buone capacità relazionali, professionalità e predisposizione al lavoro in team
Cosa si offre
- Inserimento con contratto regolato dal CCNL di categoria
- Ambiente di lavoro stimolante e strutturato
- Possibilità di crescita e sviluppo professionale
- Stabilità lavorativa e valorizzazione delle competenze
Come candidarsi
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae o una manifestazione di interesse all’indirizzo email: info@albornozpalace.com
Un’opportunità concreta per entrare a far parte di una delle realtà alberghiere più riconosciute di Spoleto e crescere professionalmente nel mondo dell’ospitalità.