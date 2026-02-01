 Offerta di lavoro – Albornoz Palace Hotel di Spoleto cerca nuove figure professionali - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Offerta di lavoro – Albornoz Palace Hotel di Spoleto cerca nuove figure professionali

Redazione

Offerta di lavoro – Albornoz Palace Hotel di Spoleto cerca nuove figure professionali

Dom, 01/02/2026 - 12:11

Condividi su:

L’Albornoz Palace Hotel amplia il proprio staff e avvia una selezione per l’inserimento di nuove figure professionali nel settore hospitality

L’Albornoz Palace Hotel, elegante struttura alberghiera nel cuore di Spoleto, amplia il proprio staff e avvia una selezione per l’inserimento di nuove figure professionali nel settore hospitality, da inserire in un ambiente dinamico, organizzato e orientato alla qualità del servizio.

Figure ricercate

  • Addetto/a al ricevimento
  • Camerieri di sala
  • Cameriere/i ai piani

Requisiti minimi

Per tutte le posizioni è richiesta:

  • Conoscenza della lingua inglese
  • Esperienza e/o formazione nel settore di riferimento
  • Buone capacità relazionali, professionalità e predisposizione al lavoro in team

Cosa si offre

  • Inserimento con contratto regolato dal CCNL di categoria
  • Ambiente di lavoro stimolante e strutturato
  • Possibilità di crescita e sviluppo professionale
  • Stabilità lavorativa e valorizzazione delle competenze

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae o una manifestazione di interesse all’indirizzo email: info@albornozpalace.com

Un’opportunità concreta per entrare a far parte di una delle realtà alberghiere più riconosciute di Spoleto e crescere professionalmente nel mondo dell’ospitalità.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Valnerina

Tragedia sulla E45, sulla salma del 22 enne sarà svolta l’autopsia | Il saluto della città

Foligno

A Sant’Eraclio oggi il Carnevale dei Ragazzi | FOTO

Valnerina

Elisa Napoleoni specializzata in ginecologia col massimo dei voti

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

L’appello del Papa: “Speranza in pace, auspico tregua per i Giochi di Milano-Cortina”
Ultim'ora Italia

Scontri al corteo per Askatasuna, l’incontro di Meloni con gli agenti feriti: “Italia giusta è con voi”
Ultim'ora Italia

Caso Epstein, spunta una seconda accusatrice dell’ex principe Andrea
Spoleto

Offerta di lavoro – Albornoz Palace Hotel di Spoleto cerca nuove figure professionali

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!