Nuovo supermercato alle Casette, maggioranza spaccata: salta il Consiglio

La variante al Prg per autorizzare un nuovo supermercato a Spoleto spacca la maggioranza e fa saltare il Consiglio comunale

Maggioranza spaccata a Spoleto sul nuovo supermercato che dovrebbe sorgere al rione “Casette”, tra via Camillo Bezzi e via Caduti di Nassirya. L’area di cantiere è stata delimitata già da diversi mesi, mentre nelle ultime settimane sembra essere stata chiusa in “appoggio” anche l’area verde interna all’adiacente rotatoria. Ma per poter dare il via ai lavori manca una variante al piano regolatore generale che trasformi quel lotto di terreno in zona commerciale.

La pratica, però, ieri ha fatto saltare il Consiglio comunale, chiamato a deliberare appunto la variante al Prg per autorizzare il nuovo supermercato (si tratta del discount Md), a pochi passi dalla scuola primaria di Villa Redenta e dall’azienda Italmatch. L’atto è passato in Giunta ma non in commissione: sono infatti emersi i malumori interni alla maggioranza, con l’astensione di tutti i commissari, compresi quelli di minoranza. Ed ora la pratica del nuovo supemercato è destinata a tornare all’attenzione della massima assise cittadina giovedì prossimo.