Nuovo grave scontro in galleria sulla Perugia - Ancona, coinvolti 3 veicoli | Foto - Tuttoggi.info

Lo scontro con feriti al di sotto della galleria di Casacastalda, uno dei conducenti estratto dai vigili del fuoco dall'auto in bilico

Ennesimo grave incidente sulla Perugia – Ancona. Nella notte tra sabato e domenica infatti, intorno alle 1.30, si è verificato un nuovo scontro che questa volta ha coinvolto 3 veicoli. Il sinistro è avvenuto all’interno della galleria bidirezionale di Casacastalda, lungo la ss 318, già oggetto di gravissimi incidenti anche di recente.

Almeno una persona è rimasta ferita in modo serio. I vigili del fuoco di Perugia hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo di una delle auto – che a seguito dell’impatto è rimasta in bilico sul new jersey laterale – il conducente, affidato poi alle cure del personale del 118. Sul posto anche la polizia stradale, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e regolamentare la viabilità.

Sempre sabato sera, ma a Corciano, si è verificato un altro grave incidente con tre veicoli coinvolti, con una ragazza rimasta ferita.

(seguono aggiornamenti)