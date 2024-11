Nuovo acquedotto Selci Lama, al via lavori di asfaltatura per due settimane - Tuttoggi.info

Prenderà il via lunedì 25 novembre l’intervento di asfaltatura delle strade interessate dai lavori di rifacimento del nuovo acquedotto di Selci-Lama (San Giustino).



Le opere verranno eseguite in: via Udine, via Gorizia, via Palermo, viale Italia, via Umbria, via della Croce, via Roma, via Trento, via dell’Ospizio, via Trieste, via della Porta, Via S. Andrea. I lavori dureranno circa due settimane e, dove necessario, il traffico sarà consentito a senso unico alternato, nella fascia oraria dalle ore 7 alle 17.

“Sono stati mesi difficili soprattutto per il paese di Selci, con disagi quotidiani per abitanti e lavoratori ma la rimessa a nuovo dell’acquedotto è stata fondamentale e necessaria per ridurre le continue perdite di un bene prezioso come l’acqua” ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Selvaggi.

Il vecchio acquedotto – costruito negli anni 50′ – disperdeva infatti circa il 60% dell’acqua, con interventi e rattoppi continui che mettevano a dura prova le strade della frazione sangiustinese. “C’è un’interlocuzione continua tra Comune, Umbra Acque, azienda incaricata dell’intervento e la direzione lavori, per cercare di contenere al massimo le difficoltà che si incontrano nell’avere cantieri sparsi in tutto il paese”.

Gli asfalti riguarderanno le strade coinvolte dagli interventi del Lotto 1, già concluso, mentre i lavori del Lotto 2 sono attualmente in corso e dureranno ancora diversi mesi. Con l’occasione verrà liberato il parcheggio su Via Udine, facendolo tornare fruibile completamente e spostata l’area del cantiere principale su via del Lavoro, in corrispondenza del deposito temporaneo sotto la ferrovia.

I tratti interessati dai lavori saranno quindi fresati e sarà poi eseguita la bitumatura. Nelle vie traverse a ridosso dell’immissione su Viale Nardi, al momento vengono lasciati gli asfalti provvisori in attesa del completamento del lotto 2, che necessiterà di ulteriori scavi su tali punti per la messa in esercizio dell’acquedotto.