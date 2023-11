Nuove "valutazioni" su viadotti, E45 chiude per altre due notti - Tuttoggi.info

La superstrada sarà nuovamente interdetta al traffico tra Pierantonio e Promano in entrambe le direzioni giovedì 23 e venerdì 24 novembre | La circolazione sarà deviata sulla viabilità interna di Umbertide

Dopo quelle di una settimana fa arrivano altre due nuove chiusure notturne sulla E45, sempre nel tratto tra gli svincoli di Pierantonio e Promano, per consentire specifiche “valutazioni” sulle strutture dei viadotti da parte di Anas.

La superstrada sarà nuovamente interdetta al traffico in entrambe le direzioni nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 novembre, dalle 20 alle 6 del mattino seguente.

Il traffico verrà deviato dalla E45 alla viabilità interna di Umbertide, che comporterà un notevole aumento del traffico soprattutto nel centro abitato della città.

Proprio per agevolare il transito sarà quindi disposto il divieto di sosta con rimozione in via Gabriotti e via Garibaldi, ove verranno apposti impianti semaforici per consentire il senso alternato di marcia nei tratti di carreggiata più stretti.

Gli interventi di Anas hanno riguardato il risanamento dei calcestruzzi, la parziale demolizione e ricostruzione dell’impalcato e l’installazione di dispositivi di appoggio antisismici di 4 viadotti tra Umbertide e Città di Castello (Roncalbello, Col di Pozzo, Tevere I e Tevere II) per un investimento complessivo di 9,6 milioni di euro.