Nuove competenze digitali per 700 volontari e operatori del terzo settore di Umbria e Marche - Tuttoggi.info

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Nuove competenze digitali per 700 volontari e operatori del terzo settore di Umbria e Marche

Redazione

Nuove competenze digitali per 700 volontari e operatori del terzo settore di Umbria e Marche

Mar, 14/07/2026 - 17:28

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TERNI – Oltre 700 volontari e operatori del Terzo settore tra Marche e Umbria hanno appreso nuove competenze digitali grazie al progetto E-3th promosso da Enfap Marche (capofila), CSV Marche, Cesvol Umbria e Terni Digital e selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale.

Quasi mille e 700 le ore di formazione, completamente gratuite per i partecipanti, erogate per lo sviluppo di competenze digitali e oltre 800 per lo sviluppo di soft e/o life skills.

Il punto sul progetto è stato fatto questa mattina nella sala polivalente del Cesvol, in via Montefiorino 12c a Terni. Ad intervenire Lorenzo Gianfelice, presidente Cesvol Umbria, Emanuele Caprari, consigliere Enfap Marche, Edoardo Desiderio, presidente Terni Digital, Paolo Gobbi, presidente CSV Marche e Alessio Trimboli, dell’Ufficio Attività Istituzionali del Fondo per la Repubblica Digitale Impresa sociale, che ha selezionato e sostenuto il progetto.

A fare il punto sui risultati ottenuti è stata Ginevra Diotallevi di Enfap Marche che ha ripercorso il progetto dagli obiettivi iniziali ai territori coinvolti, i destinatari raggiunti, la metodologia di intervento e gli indicatori di risultato realizzati, in termini di persone, organizzazioni e ore di formazione.

Sono seguite le testimonianze di volontari, associazioni e formatori coinvolti, dall’Umbria e dalle Marche, per raccontare direttamente dalla loro voce se e come, avere beneficiato di questi corsi, ha migliorato il loro rapporto con il digitale, facendo largo a cambiamenti organizzativi e nuove opportunità.

Al termine degli interventi, moderati dalla coordinatrice del Cesvol Silvia Camillucci, è stato dato spazio a riflessioni conclusive e a prospettive di valorizzazione dei risultati condivisi.



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