Nuove assunzioni all’ospedale di Perugia

Assunti, mediante utilizzo di graduatoria di pubblico concorso, anche un chirurgo pediatrico, un neurologo, due oncologi e un urologo che andranno a potenziare le attività delle Strutture Complesse di appartenenza.

Nell’alveo del piano assunzioni è previsto anche il reclutamento di due medici fisiatri.

Servizio Civile, i giovani volontari in Ospedale per l’accoglienza e il digitale

Intanto, lunedì hanno iniziato le proprie attività, nelle Strutture e Servizi ospedalieri, i 16 volontari del Servizio Civile Universale che hanno scelto di partecipare ai progetti dedicati al digitale per la sostenibilità, l’umanizzazione e l’accoglienza promossi dall’Azienda ospedaliera, in qualità di Ente accreditato del Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Dopo un mese di formazione in aula, i ragazzi sono entrati nel vivo dei progetti e accompagnati dai loro tutor sanitari-OPL (Operatori Locali di Progetto) hanno preso servizio nei principali punti di accesso dell’Ospedale per orientare i cittadini e guidarli nell’utilizzo dei servizi digitali.

I giovani volontari sono stati assegnati anche al Pronto Soccorso, dove offriranno supporto e accoglienza in sala di attesa portando avanti il progetto “Chiedi a me sono qui per te”, iniziato lo scorso anno in collaborazione con il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche dell’Università degli studi di Perugia, al laboratorio di Microbiologia (ambulatorio prelievi e tamponi) e al day hospital di Oncologia medica.

Inoltre, i volontari del progetto #ToMap –DIG saranno impegnati nella mappatura degli spazi per l’aggiornamento continuo delle piantine che si concluderà con la produzione di mappe digitali.

Gli operatori del Servizio Civile, accolti con entusiasmo dai professionisti sanitari delle Strutture e Servizi, in questo anno avranno la grande opportunità di confrontarsi con una realtà lavorativa complessa e stimolante a contatto con utenti e con gruppi di lavoro multidisciplinari.