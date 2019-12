Nuova ondata di maltempo in arrivo | Le previsioni per il 18 dicembre - Tuttoggi

Prima parte della settimana in compagnia di un promontorio anticiclonico che ha portato sul nostro paese tempo stabile e temperature generalmente più autunnali che invernali.

Oggi piogge sparse, generalmente di debole o moderata intensità, interesseranno le regioni settentrionali e la Toscana insieme alle Isole Maggiori, da Giovedì è atteso invece un peggioramento più esteso e organizzato a causa della risalita di un vortice depressionario sul Mediterraneo.

Attesa poi una perturbazione di origine atlantica tra Venerdì e l’inizio del weekend con piogge e temporali specie al Centro-Nord ma neve solo in montagna. La perturbazione, che interesserà dapprima il Nord per poi scendere anche sulle altre regioni nel fine settimana, ci lascerà proprio con l’arrivo della settimana di Natale.

Le previsioni per il 18 dicembre in Umbria

Condizioni di tempo stabile nelle ore diurne ma con molte nubi anche compatte su tutti i settori. Anche in serata e in nottata non ci saranno variazioni, con cieli sempre prevalentemente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo.

Nazionale

Precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali ed in particolare tra Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Friuli, con piogge e neve sulle Alpi fino a 1600-1900 metri. Tempo asciutto altrove ma con cieli generalmente nuvolosi.

Tempo instabile al Centro e in particolare su Toscana e Lazio dove non mancheranno locali piogge e pioviggini fin dal mattino. Più asciutto sul versante adriatico e sugli Appennini ma con addensamenti anche compatti e solo locali schiarite.

Maltempo al Sud Italia, soprattutto sulla Sardegna, dove non si escludono acquazzoni e temporali localmente a carattere di nubifragio. Fenomeni intensi anche in Sicilia, mentre non mancheranno piogge sparse anche su Calabria e Basilicata.

Temperature in lieve aumento nei valori minimi, massime invece in calo specie al Centro Sud.

