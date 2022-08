"Notte del Labirinto", migliaia di persone a Calvi per l'edizione 2022: "Abbiamo battuto ogni record" - Tuttoggi

Mercuri: “Nessuno di noi si aspettava così tanta gente”

“Nessuno di noi si aspettava così tanta gente”, ha dichiarato Lidia Mercuri. “In pratica abbiamo battuto ogni record riguardante tutte le precedenti edizioni. Abbiamo capito che saremmo andati incontro a una sorta di ‘tutto esaurito’ nel momento in cui abbiamo dato il via alla manifestazione. Il pubblico si è mosso per tutte le vie e le piazzette del nostro borgo, seguendo il filo rosso che legava l’intero percorso. La presenza di un numero considerevole di artisti, tutti di grande qualità, è stata molto apprezzata dai visitatori. Gli applausi del pubblico hanno gratificato il loro impegno”.

Un ringraziamento per i concittadini e i volontari da parte della Pro Loco calvese

“Voglio ringraziare – ha concluso la presidente della Pro Loco calvese – i concittadini che hanno reso possibile tutto ciò. I volontari che hanno gestito e curato i vari aspetti della manifestazione meritano un grande plauso. Realtà piccole, come la nostra, vivono di volontariato; è importante che tante persone siano pronte a impegnarsi per valorizzare il paese in cui viviamo”. “La Pro Loco, da parte sua, si è prodigata per ripartire con un evento così originale e apprezzato. Del resto crediamo molto in quello che facciamo. Ora siamo già con la mente rivolta ai prossimi eventi; il più importante sarà “Tra pomi e fiori”, la mostra florovivaistica in programma nell’ultimo weekend di agosto”.