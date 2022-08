"Notte del labirinto", spettacolo, musica, pittura e buon cibo a Calvi dell'Umbria il 13 agosto - Tuttoggi

Una serata in compagnia di musicisti, attori, giocolieri, ventriloqui, trampolieri, ballerini e truccatori

Un filo rosso indicherà ai visitatori il percorso da seguire per assistere a spettacoli, ammirare il panorama e gustare tanti prodotti locali disponibili nei numerosi punti di ristoro. Il percorso partirà, come sempre, da piazza Mazzini e si snoderà attraverso vicoli e piazzette. Qui artisti di strada, musicisti, attori, giocolieri, ventriloqui, trampolieri, ballerini, truccatori si esibiranno sotto le stelle. In aggiunta a quest’ultimi esposizioni fotografiche, di pittura, piccoli mercatini dell’artigianato.

“Un mezzo per abbandonare il contatto con la realtà e perdersi in un’atmosfera fatata”

La manifestazione fa riferimento all’idea stessa del labirinto, un luogo intrecciato nel tempo e nello spazio che rimanda al racconto mitologico di Arianna e del Minotauro. A Calvi, dunque, i vicoli si animeranno di persone, di esposizioni e rappresentazioni legate al mondo dell’arte e della gastronomia, in un’atmosfera particolarmente suggestiva. “Il nastro rosso che fa da filo conduttore lungo tutto il percorso – spiegano gli organizzatori – non ha lo scopo di far trovare la via d’uscita a chi si avventura nel labirinto; al contrario, si configura come un mezzo per abbandonare il contatto con la realtà e perdersi in un’atmosfera fatata”.

“Accettando di entrare nel labirinto lo spettatore sarà catapultato in un mondo incantato dove niente è come sembra, dove la fantasia diventa realtà, dove ad ogni angolo troverà qualcosa di inaspettato, completamente diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. Facendosi guidare dalla vista, dall’udito e dal gusto, e lasciandosi andare all’immaginazione, sarà possibile vivere un’esperienza unica”.