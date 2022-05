Notte dei Musei, proseguono gli itinerari del censimento "bestiari" - Tuttoggi

2° ITINERARIO:Sabato 14 Maggio 2022 – “La Notte dei Musei” (INGRESSO 1 euro)

Ore 19:30 – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – ROCCA ALBORNOZ / Censimento di “bestiari”, opere in pittura e scultura con le relative simbologie legate all’attività umana in tutte le sue forme spirituali e produttive, intellettuali e artigianali: riflessione storica all’interno del monumentale complesso della Rocca Albornoz per omaggiare i lavoratori in arte, le maestranze, artisti/artieri di ogni tempo, quelli ignoti o dimenticati, che hanno concepito l’arte come dovere sociale di tutti e per tutti, ispirandosi all’anonimato della natura divina.

Relazione della dr.ssa Lucia Tardocchi. Installazioni: Stefano Bonacci, Mario Consiglio, Karpuseeler