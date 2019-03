Norcia, stragi di animali con polpette avvelenate

share

Nuovo allarme polpette avvelenate a Norcia. La proprietaria ha trovato i suoi due cani morti vicino alla propria abitazione, in via XX settembre. Una zona dove già in passato si erano verificati cani simili.

Uccisa anche una gattina domestica, a causa del veleno ingerito.

Tante le manifestazioni di sdegno per quest’ulteriore atto di inciviltà nei confronti degli animali.

C’è anche chi ricorda che i cani lasciati liberi creano dei problemi, che devono però essere affrontati contattando le autorità competenti e non certo mettendo delle polpette avvelenate.

share

Stampa