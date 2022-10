"Norcia Slow", presentata nuova app al TTG di Rimini - Tuttoggi

La nuova APP, scaricabile su smartphone sia dagli store Apple che Google, dispone di contenuti informativi incentrati in particolar modo sull’outdoor, quindi focalizzata sulle bellezze naturalistiche del territorio nursino.

Alla presentazione erano presenti Nicola Alemanno, Sindaco di Norcia; Giuseppina Perla, Assessore alla Cultura e Turismo; Luca Francesco Garibaldo, CEO di J’Eco srl che ha realizzato l’APP e Alberto Renzi, esperto di cammini e turismo sostenibile, expert partner dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, che ha curato le mappe cartografiche e la digitalizzazione dei percorsi.

Nella App “Norcia slow” sono presenti 10 percorsi di varia difficoltà adatti a famiglie e sportivi da fare a piedi, in mountain bike e a cavallo per oltre 200 km di sentieri da percorrere in tutte le stagioni dell’anno nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. A passo ‘lento’ per scoprire le bellezze naturalistiche della Piana di Santa Scolastica e del Pian Grande di Castelluccio e rimanere sempre aggiornati su eventi, manifestazioni ed iniziative.

Ad introdurre la presentazione è stato il sindaco Alemanno che ha ringraziato i molteplici attori che sono stati coinvolti nella realizzazione del prodotto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto per aver sostenuto in parte il progetto. “Che si inserisce bene – ha evidenziato – nell’avviato iter di ricostruzione della nostra città non solo degli edifici, ma anche dell’immagine e della promozione della città”.

“Abbiamo sentito la necessità – ha aggiunto – di affiancare alla ricostruzione una nuova immagine che identifichi la città sia a livello istituzionale, che culturale. Quest’ultimo, il marchio ‘Norcia Con.divide’ è proprio l’identificativo della nuova APP Norcia Slow, attraverso la quale sarà possibile rimanere aggiornati sulle offerte culturali e turistiche del territorio. E’ il frutto di un lavoro fatto in sinergia con più soggetti, ognuno dei quali ha portato un prezioso ed importante contributo e si inserisce nel più ampio progetto del piano di mobilità sostenibile del Comune di Norcia“. Per tale progetto il sindaco Alemanno ha ricevuto il premio speciale ‘Mobilità Dolce’ dell’Oscar dell’Ecoturismo promosso da Legambiente e Amodo come esempio virtuoso di come si possa vivere ed apprezzare le peculiarità del nostro territorio in maniera sostenibile.

“Norcia ha sempre avuto un’ innata vocazione all’accoglienza e all’ ospitalità che non è mai venuta meno” ha detto l’assessore Perla. “Prima del sisma nella nostra città disponevamo di un’offerta ricettiva di circa 2400 posti letto anche di ottima qualità tanto che nel 2017 Palazzo Seneca ha ricevuto il riconoscimento come Hotel più bello dell’ Mondo dalla conferenza ‘Virtuoso Travel week’. Oggi, in attesa che anche i nostri beni culturali vengano riportati a rinnovato splendore, continuiamo a puntare su un turismo esperienziale ed emozionale, per attrarre nel nostro territorio gli amanti degli sport ambientali e di tutti coloro che amano vivere all’aria aperta. Grazie a questa APP, prima verticalizzazione di un prodotto turistico per la nostra città, sarà possibile scegliere cosa fare e con che livello di difficoltà e restare sempre aggiornati sulle proposte che sa offrire una città particolarmente viva, dinamica come la nostra. Siamo consapevoli di vivere in un luogo dalle grande potenzialità che rappresenta un forte attrattore grazie ai panorami mozzafiato che offre in ogni stagione e questo nuovo strumento può esaltarne e valorizzarne ancor più le sue peculiarità. Il grande appeal dei ‘Cammini’ è la concreta dimostrazione di una ricercata e sempre più ambita richiesta turistica, in particolare in questi ultimi tempi. Un ulteriore invito a tutti di venire a visitare il nostro bellissimo territorio”.