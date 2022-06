Castelluccio vietato alle auto, a Parco e 3 sindaci l’Oscar dell’Enoturismo

Premiati comuni di Norcia, Arquata e Castelsantangelo e il Parco dei Sibillini per il piano di mobilità 2022 di Castelluccio

Un premio al Comune di Norcia ed agli altri due confinanti con Castelluccio, oltre al Parco nazionale dei monti Sibillini, per la decisione di vietare l’accesso alle auto in occasione della Fioritura 2022: lo hanno consegnato Legambiente ed Amodo.

“Non ci sarà più come negli anni passati e in particolare nel 2019 – ricordano le due associazioni – l’assalto di oltre ventimila autoveicoli nei week end della fioritura, nella Piana di Castelluccio. Quest’anno la fioritura di Castelluccio è a basse emissioni grazie al Piano concertato tra tutti gli enti locali per indicare per ben tre week end misure di fruizione sostenibile che evitano file chilometriche grazie a servizi collettivi su prenotazione garantendo allo stesso tempo i flussi fondamentali per le attività locali”.