Norcia in lutto, è morto l’ex sindaco Giampietro Angelini

E' morto a Perugia lo storico sindaco di Norcia (1986-1999) e giornalista Giampietro Angelini, aveva 65 anni

La città di Norcia piange la morte di Giampietro Angelini, già sindaco della città di San Benedetto per 13 anni. Aveva 65 anni. Giornalista, era dipendente dell’ufficio stampa della Regione Umbria. Il decesso è avvenuto a Perugia, città dove viveva e dove si dovrebbero tenere i funerali.

Eletto sindaco a 28 anni nel 1986, prendendo il posto di Alberto Novelli, ha ricoperto la carica di primo cittadino fino al 1999, per tre legislature. All’epoca era stato considerato tra i sindaci più giovani d’Italia ed il suo nome è legato indissolubilmente alla città di Norcia per i tanti progetti e battaglie portati avanti. Nel 2010 si era candidato tra le fila del Pd alle elezioni regionali, non venendo però eletto. Era tornato alla politica attiva nel 2019, nella sua città d’origine, candidato sindaco a capo della lista civica “Noi per Norcia” contro Nicola Alemanno. Era quindi entrato in consiglio comunale come capogruppo di opposizione, impegno portato avanti con grande caparbietà, senza sconti nei confronti della maggioranza, in questi 4 anni. Si era dimesso dalla carica a luglio scorso, a causa della malattia contro la quale combatteva.

Lascia la moglie, Maria Angela Turchetti, direttrice del museo archeologico dell’Umbria, e una figlia che l’aveva da poco reso nonno.

Tra i primi a dare la notizia della scomparsa di Giampietro Angelini è stato Gianpaolo Stefanelli, a lungo in Giunta con lui nel periodo della sua sindacatura. Tanti gli attestati di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore. La sindaca di Vallo di Nera, Agnese Benedetti, ha espresso le sue condoglianze “alla famiglia, ai tanti amici, al popolo di Norcia che ha avuto un sindaco generoso, schietto, innamorato della sua città“.

Così i colleghi dell’Ufficio stampa della Giunta regionale dell’Umbria in una nota: “Con Giampietro Angelini se ne va un collega, un professionista serio, una persona di carattere, capace di ascoltare e condividere. Se ne va però soprattutto un amico, con cui abbiamo vissuto quotidianamente anni di attività giornalistica. Ci mancherà la sua capacità di cogliere sempre il punto, di riportare le questioni su di un piano concreto, di individuare comunque una soluzione possibile. Caparbio ed ironico allo stesso tempo, con una visione a tutto tondo della vita, delle relazioni, forte dei suoi convincimenti che hanno sempre caratterizzato il suo impegno nella professione così come nella politica. Tutte queste sue qualità sono state costantemente dimostrate ed apprezzate dalla Giunta regionale che si unisce al nostro cordoglio. Care Mariangela e Serena siamo vicini al vostro dolore. Caro Giampietro ci mancherai”.

Ai familiari giungano le condoglianze della redazione di Tuttoggi.info

(articolo in aggiornamento)