Norcia, anche in questo mandato la Giunta si aumenta le indennità

Anche in questo mandato, come dalla metà del precedente, la Giunta comunale di Norcia si aumenta il compenso. E’ datata 25 maggio, anche se è stata pubblicata all’albo pretorio soltanto negli ultimi giorni, la deliberazione di Giunta con cui il sindaco Nicola Alemanno ed i suoi assessori adeguano la loro indennità ai comuni con maggior numero di abitanti, come gli viene permesso dalla normativa post sisma del 2016, fino alla fine del mandato.

Cosa dice il dl 189 sulle indennità

Con il decreto legge 189 del 2016, infatti, è previsto per i sindaci e gli assessori del cratere sismico “con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona rossa’, è data facoltà di applicare indennità di funzione prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000 n. 119, per la classe di comuni compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti […] con oneri a carico del bilancio comunale“.

Compensi per piccoli comuni irrisori

E se inizialmente il compenso poteva essere aumentato soltanto per 1 anno, attualmente la normativa prevede invece che l’adeguamento si possa fare ora fino al 31 dicembre 2024. Un’opportunità che la Giunta Alemanno ha voluto cogliere, considerando anche che per i comuni con meno di 5mila abitanti le indennità di funzione sono veramente irrisorie. Dunque già un anno fa l’attuale amministrazione aveva adeguato le indennità di funzione. Ora la reiterazione del provvedimento “fino al 31 dicembre 2024“.

Gli importi delle indennità

Secondo quanto si evince dall’albo pretorio (la determina è quella però relativa ad un anno fa) la Giunta percepisce i seguenti compensi lordi (dunque l’importo netto è di molto inferiore):

Sindaco Alemanno Nicola € 2.788,87

Vice Sindaco Boccanera Giuliano € 1.533,87

Assessore Nicolas Maria Novelli € 627,50

Assessore Giuseppina Perla € 627,50

Assessore Monia Loretucci € 1.254,99

(Nella foto al centro il sindaco Nicola Alemanno e a sinistra il vice Boccanera)