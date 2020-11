Norcia, 56 positivi al Covid | 8 nuovi contagi e un guarito - Tuttoggi

Il Dpcm e l'ordinanza regionale in vigore

Il Sindaco ha firmato ieri l’ordinanza di isolamento contumaciale per 8 persone e disposta la revoca per 1. Stando all’ultimo dato disponibile di sabato 7 novembre, a Norcia si contano 56 casi positivi al Covid.

Osservare le regole

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale augurano una pronta guarigione a tutte le persone coinvolte, ricordando di osservare con particolare attenzione le disposizioni di sicurezza:

Indossare la mascherina (obbligatoria all’ aperto vicino ad altre persone non conviventi; nei luoghi chiusi; sul luogo di lavoro)

mantenere distanza interpersonale di almeno 1 metro;

igienizzarsi le mani

Dpcm e ordinanza regionale

Da venerdì 6 novembre è entrato in vigore il nuovo DPCM che sarà valido fino al 3 dicembre 2020. In Umbria permane l’ordinanza n.69 della Presidente della Regione del 30 ottobre u.s.

Si ricorda che dalle 22 alle 5 sono vietati gli spostamenti se non per comprovate esigenze.