Non solo Black Friday, a Collestrada un week end ricco di sconti

Il Centro Commerciale Collestrada si prepara per un week end all’insegna delle grandi occasioni: venerdì 23 novembre sarà possibile approfittare dei fantastici sconti proposti dai negozi e dalla ristorazione, fino a mezzanotte. E tra un acquisto e l’altro si potrà godere di un momento di relax con la musica live dell’Acoustic Quartet a partire dalle 20.00.

Le promozioni su abbigliamento, cosmetica, gioielleria, articoli per la casa e molto altro proseguiranno per tutto il week end. Inoltre domenica 25 novembre è in arrivo un ospite d’eccezione, il transformer gigante Bumblebee pronto a stupire tutti i bambini.

Per i genitori che vogliono godersi lo shopping in tranquillità è a disposizione Ludolandia, lo spazio interno dedicato ai bambini, in cui giocare e disegnare sotto l’occhio attento delle educatrici. Ludolandia è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00, sabato, domenica e festivi dalle 10.00 alle 20.00 con orario continuato.

Per informazioni e dettagli:

http://www.collestrada.it/index.php/it/518-black-friday-collestrada.html

www.facebook.com/Centrocommercialecollestrada

