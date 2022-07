Non si ferma all'alt dei carabinieri, fuga in auto e a piedi | Aveva 8 ovuli di cocaina, arrestato - Tuttoggi

Subito rincorsa dalla gazzella dei Carabinieri, la vettura è stata raggiunta poco distante e il conducente, abbandonato il mezzo, ha tentato perfino un’ulteriore fuga a piedi. Per fermare l’uomo è stato necessario l’utilizzo della pistola “Taser” come avvertimento, ovvero senza realmente colpirlo con la scarica elettrica. Il fuggitivo, spaventato, ha deciso di arrestare la propria corsa, arrendendosi.

L’uomo – 31enne di origine albanese – è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di 8 ovuli di cocaina per 12 grammi complessivi, mentre all’interno del mezzo è stato rinvenuto un coltello di genere proibito. Inoltre, a carico dello stesso, clandestino e senza fissa dimora, è risultato anche pendente un ordine di espulsione. Tratto in arresto sarà processato con rito direttissimo, fissato per domani (domenica 3 luglio) davanti al Tribunale di Perugia.