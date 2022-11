Non se ne va da Spoleto e continua a molestare i passanti alla stazione, 60enne denunciato più volte - Tuttoggi

Domenica scorsa gli agenti di Spoleto erano di nuovo intervenuti alla stazione ferroviaria dopo alcune segnalazioni per gli atteggiamenti molesti del 60enne. A quel punto l’uomo è stato denunciato di nuovo, questa volta perché inottemperante al foglio di via. Nelle ultime ore è successo di nuovo: in seguito ad una chiamata al 112 per la presenza di una persona molesta, i poliziotti sono tornati alla stazione ed hanno trovato il 60enne che stava importunando passanti e passeggeri.

Sentito in merito, l’uomo non è riuscito a fornire un valido motivo idoneo a giustificare il suo comportamento. Gli agenti hanno quindi provveduto a deferire nuovamente il 60enne all’autorità giudiziaria per inottemperanza al provvedimento del Questore, ai sensi dell’articolo 76 comma 3 del Decreto Legislativo 159/2011. L’uomo è stato dunque allontanato dalla stazione ed invitato a non farvi ritorno, per evitare che la reiterazione delle violazioni possa sfociare in provvedimenti più gravi.