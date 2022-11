Col coltello alla stazione minaccia di farsi male per avere soldi da una donna, arriva la polizia

Giunti sul posto, gli agenti del Commissariato di Spoleto, hanno trovato l’uomo segnalato – un 60enne italiano residente fuori regione – nei pressi della stazione ancora in possesso del coltello utilizzato poco prima per intimidire la cliente del negozio.

Sentito in merito dai poliziotti, l’uomo – con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona – non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile in merito al possesso del coltello, né relativamente alla sua presenza sul territorio spoletino.

Accompagnato presso gli uffici del Commissariato per una compiuta identificazione, al termine delle attività di rito è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Il coltello, invece, è stato sottoposto a sequestro.