Non rispondeva ai vicini: anziana trovata morta in casa dopo due giorni

Nessuna autopsia secondo il magistrato

Era morta da due giorni la donna, 88 anni, trovata morta in casa domenica a Sant’Eraclio. Non dava segni di vita non rispondeva al telefono e dalla casa arrivava uno strano odore. Così i vicini di casa si sono allarmati e hanno chiamato i vigili del fuoco.

Come riporta il Corriere dell’Umbria, la squadra è entrata dalla finestra dell’appartamento e ha rinvenuto il corpo della donna sul letto.