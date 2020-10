Non risponde al telefono da giorni, anziano trovato morto in casa - Tuttoggi

Non rispondeva al telefono ormai da giorni e, nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 8 ottobre), è arrivata la tragica scoperta da parte dei vigili del fuoco di Gaifana.

I pompieri sono intervenuti nella frazione di Palazzolo (Comune di Fossato di Vico), entrando nell’abitazione dell’84enne da una finestra. Una volta dentro hanno trovato l’uomo senza vita.

Da quanto emerge sembra che l’anziano sia morto per cause naturali, probabilmente dopo aver accusato un malore. Sul posto sono arrivati anche carabinieri e sanitari del 118, che non hanno fatto altro che constatarne il decesso.