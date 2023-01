Nomi dei nuovi nati, a Terni Aurora e Leonardo sono i preferiti: la classifica - Tuttoggi

Nomi dei nuovi nati: Aurora e Leonardo al primo posto; nel 2021 solo un Valentino e una Valentina nella città del Santo dell'amore.

I servizi statistici del comune di Terni hanno reso nota l’annuale elaborazione sull’onomastica: in cima alla classifica i nomi Aurora e Leonardo.

Per le bambine seguono i nomi Ludovica, Ginevra e Sofia (quest’ultimo è sceso al quarto posto dopo essere rimasto in vetta per diversi anni, anche a livello regionale e nazionale). Al secondo, terzo e quarto posto per i neonati ternani, invece, si classificano i nomi Alessandro, Tommaso e Lorenzo.