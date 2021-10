Nocera Umbra, il sindaco anticipa accensione riscaldamento a scuola

Ieri, domenica 10 ottobre, il sopralluogo con l'assessore Cacciamani

Il sindaco di Nocera Umbra Virginio Caparvi e l’assessore alla Scuola Elisa Cacciamani anticipano l’accensione dei riscaldamenti nelle scuole. L’accensione, come da legge, era prevista il 15 ottobre con i manutentori che erano stati chiamati a svolgere il controllo di routine previsto per l’avvio.

Ieri i sopralluoghi nelle scuole di Nocera Umbra

“Tuttavia il brusco ed improvviso calo delle temperature del fine settimana e quello previsto per la giornata di oggi – dice il sindaco Caparvi – ci spinge ad adottare un’ordinanza per anticipare l’accensione dei riscaldamenti“, accesi ieri sera. Così ieri i sopralluoghi: “Il plesso di Gaifana e l’infanzia del capoluogo sono già funzionanti mentre invece sono stati accesi gli impianti a pavimento di Nocera Scalo e Scuole elementari e medie del capoluogo ma questi hanno bisogno di qualche giorno per entrare a regime. In questi casi si potrebbe dunque avere qualche grado in meno rispetto la soglia prevista. Un po’ di pazienza e un abbigliamento idoneo e abbiamo risolto”.