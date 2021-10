Ecco la giunta Caparvi: Scattolini vice. Dentro Cacciamani, Berardi e Cioli

Giovedì prossimo primo consiglio comunale

Dopo la raffica di incontri, varata la squadra che affiancherà il neosindaco Virginio Caparvi nei prossimi cinque anni. Due uomini e due donne, nessun esterno.

La giunta Caparvi

Vicesindaco sarà il giornalista Alberto Scattolini, che prende le deleghe del Turismo, Cultura, Commercio, Sport, Eventi, Polizia Municipale, Servizi demografici, Servizi al cittadino. Miss preferenza, Elisa Cacciamani, entra con le deleghe alla Scuola, Servizi sociali, Affari generali, Centro Storico, Gestione cimiteri, Giovani, Pari opportunità. Terzo assessore Giuseppe Cioli con Lavori pubblici, ricostruzione, manutenzioni, frazioni e Protezione civile. Quarto assessore Maria Berardi, già in giunta, che conferma Urbanistica, Ricostruzione privata, politiche agricole, ambiente.

Le deleghe del sindaco

A Caparvi restano le deleghe dello Sviluppo economico e del Bilancio: “Due temi molto delicati, e fortemente collegati tra loro, sui quali ritengo sia mio dovere esserci in prima persona. Altre deleghe importanti le assegnerò anche ad alcuni consiglieri che compongono la maggioranza. Ringrazio anche loro per la disponibilità e il lavoro che svolgeranno insieme per il bene della città: Michela Biagioni; Tonino Frate; Alberto Armillei e Elisabetta Fratini.

Prossimo consiglio comunale il 14 ottobre alle 19, per l’insediamento.