Nocera Umbra, rimpasto in giunta: via Berardi, entra Frate

Il saluto di Berardi

“Motivi strettamente familiari legati a situazioni che richiedono una mia presenza costante per adempiere ad esigenze non delegabili mi hanno portato ad una decisione non più procrastinabile: le mie dimissioni dal ruolo di assessore comunale”. È quanto ha comunicato, a margine dell’ultima seduta consiliare, Maria Berardi eletta nella lista ‘Futura Nocera’ nell’ottobre 2021 e scelta dal Sindaco Virginio Caparvi quale assessore all’Urbanistica, Ricostruzione privata, Politiche agricole. Ruolo, quello di membro dell’Esecutivo comunale, che Maria Berardi ha ricoperto anche nelle due precedenti legislature con il sindaco Giovanni Bontempi. “Rimarrò – ha comunque assicurato – con il prestigioso ruolo di consigliere comunale che porterò avanti con la massima serietà e dedizione, convinta che la nostra città riuscirà ad emergere da questo difficilissimo momento che sta attraversando e che sta sostanzialmente interessando il mondo intero. Sotto la guida del nostro Sindaco, Virginio Caparvi, della Giunta e di tutti noi consiglieri, Nocera saprà rialzarsi al meglio e lo farà soprattutto grazie alle sue innumerevoli eccellenze ambientali, paesaggistiche, culturali che, sono sicura, si trasformeranno in un intelligente, concreto e lungimirante sviluppo economico”.