Nocera Umbra, 1° premio "Cicognola" a Caterina Coccia

Il concorso indetto per celebrare le doti del professore scomparso recentemente

Prima edizione del premio “Francesco Cicognola” alla studentessa Caterina Coccia. Il concorso, ideato dall’Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri di Nocera Umbra è interamente interno alle scuole secondarie di I Grado di Nocera e Valtopina ed è stato indetto lo scorso anno per onorare la memoria del prof. Francesco Cicognola, scomparso prematuramente nel gennaio 2022, lasciando un grande vuoto tra i colleghi e soprattutto tra gli studenti.

La vincitrice

Il premio, che consiste in un pacchetto di lezioni gratuite nella Scuola Musicale della Banda di Nocera Umbra, è stato vinto dalla studentessa Caterina Coccia, della Secondaria di I Grado di Valtopina, quale alunna maggiormente distintasi nelle discipline artistico-musicali nell’ a.s. 2022/2023. L’evento si svolto nel piazzale dell’istituto F. Mari dove la Banda nocerina ha eseguito alcuni brani e al termine dei quali il dirigente scolastico e la direttrice della Banda, sig.ra Margherita Cardillo, hanno consegnato il premio. All’evento era presente anche l’assessore Elisa Cacciamani, che si è congratulata con la vincitrice.

Il ricordo del professore

Il Dirigente ha rinnovato il ricordo del professore, sottolineando con quanta passione e dedizione svolgeva la sua professione e con quanto amore egli avvicinasse i ragazzi alla musica. Anche la Cardillo lo ha ricordato come una persona speciale che ha fatto tanto non solo per la scuola dove insegnava ma anche per il territorio di Nocera, collaborando più volte anche con la banda stessa. Garofoletti: “Questo è il primo anno di una manifestazione che siamo felici di portare avanti nel tempo perché il prof., così lo chiamavano i suoi amati studenti, sia sempre vivo nei nostri cuori”.