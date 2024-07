Nocera Umbra, conto alla rovescia per il ‘Music Camp’

Insieme Corale Santa Cecilia, Comune, Ente Palio dei Quartieri, Porta Santa Croce, Borgo San Martino, La Combriccola dei sogni e la Banda.

E’ tutto pronto per il primo MUSIC CAMP a Nocera Umbra, organizzato dalla Corale Santa Cecilia in collaborazione con il Comune di Nocera Umbra, Ente Palio dei Quartieri, Quartiere Porta Santa Croce, Quartiere Borgo San Martino, La Combriccola dei sogni e la Banda Comunale. Un ricco programma dal 15 luglio al 02 agosto per tre settimane di campus musicale per i bambini da 05 a 13 anni, nella rinnovata struttura di San Felicissimo.

Campo estivo sulla creatività

Un campo estivo che offre attività musicali concentrandosi sullo sviluppo di una parte specifica della creatività di bambini e ragazzi, che asseconda e incoraggia la loro espressività e la loro estroversione, curato nella supervisione artistica dal direttore della Corale Maestro Simone Marcelli e in quella didattica dalla Dott.ssa Maria Marinangeli, presidente dell’associazione e dirigente scolastica di lungo corso e dalla docente Giovanna Desantis insegnante di scuola dell’infanzia.

Il ruolo della propedeutica musicale

L’intento del campus musicale di Nocera Umbra è quello di organizzare l’apprendimento della propedeutica musicale e ritmica e di imparare ad usare al meglio la voce nel canto, finalizzando l’attività alla creazione di due piccoli cori, uno per ciascun quartiere, con l’allestimento dell’esibizione nell’ambito del “Palio del Garzoncello” del 2 agosto, ma utilizzabili anche nelle sfilate e nelle animazioni di ciascun quartiere. I bambini imparano a liberare le loro capacità d’espressione in modo piacevole e giocoso, e a coordinarsi e mettersi in relazione con gli altri rafforzando le nuove amicizie intorno a progetti condivisi.

Il campus sarà guidato da vocal coach e da maestri di musica esperti in pratiche e didattiche musicali per bambini quali sono i maestri Michele Fumanti e Giulia Maccabei.

La presentazione del Campus: attività, organizzazione costi, regolamenti, si terrà venerdì 05 luglio alle ore 18.00 presso l’aula consiliare