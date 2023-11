Nocera Umbra, a teatro con gli "EducAttori" contro il bullismo

Il dirigente scolastico Garofoletti: "La scuola deve lavorare per prevenire questo tipo di fenomeni, sempre più comuni"

Presso l’Auditorium” Cottoni “di Nocera Umbra, la compagnia teatrale di Napoli “EducAttori”, all’interno del Progetto “Bullistop” ha messo in scena due storie interessanti: “IN CATENE” sul tema del bullismo, a cui hanno partecipato le classi quinte della scuola Primaria e le prime medie della Scuola Secondaria di I° grado e “LUI” sulla violenza di genere, che ha visto coinvolte le classi terze della scuola secondari a di I° grado e le classi del biennio e la classe terza dell’ ITI dell’Istituto “Sigismondi”.

L’iniziativa è stata organizzata dal Team antibullismo dell’Istituto dalle prof.sse Gina Scattolini e Ludovica Marchetti, all’interno del progetto finanziato dalla Zona Sociale di Foligno in collaborazione con il Comune nocerino per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Allo spettacolo erano presenti anche alcuni rappresentanti delle istituzioni, il Maresciallo dei CC di Nocera Umbra Davide Tenti, gli assessori all’istruzione dei comuni di Nocera Umbra e Valtopina Elisa Cacciamani e Bianca Rosa Gallina. Lo spettacolo è stato emozionante e gli attori sono stati molto bravi, coinvolgenti e professionali, riuscendo ad affrontare in modo chiaro e semplice temi tanto importanti e di grande attualità. Hanno saputo adattare il testo, nei diversi spettacoli, ad ogni fascia di età senza la riduzione dei contenuti.

La soddisfazione del dirigente scolastico

Hanno catturato l’attenzione dei ragazzi, suscitando emozioni e riflessioni con un linguaggio semplice e diretto. Gli attori hanno raccontato sul palcoscenico il proprio vissuto e hanno messo a disposizione dei ragazzi le emozioni, le paure e le esperienze narrate. Alla fine dello spettacolo c’è stato un momento di confronto molto coinvolgente tra i ragazzi e gli attori/educatori sui temi trattati. Il Dirigente Leano Garofoletti si è mostrato soddisfatto per la riuscita dell’evento, puntualizzando che “un primo fondamentale compito formativo dell’Istituzione scolastica è quello di lavorare nella direzione della prevenzione dei fenomeni trattati, proprio a partire dalla promozione dello sviluppo attraverso percorsi e processi educativi finalizzati alla promozione di stili di vita sani, impegno che il nostro Istituto ormai da tempo svolge con scrupolo e serietà all’interno del progetto Salute e legalità ed Educazione Civica”.